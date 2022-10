O Governador Claudio Castro foi diagnosticado com H1N1 - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 23/10/2022 17:47 | Atualizado 23/10/2022 17:48

Rio - O governador reeleito do Rio Cláudio Castro (PL) foi diagnosticado com o H1N1, o vírus que causa a gripe Influenza, e princípio de pneumonia.

Por recomendação médica, Castro teve que cancelar seus compromissos até quarta-feira (26/10). Segundo assessoria de imprensa, o governador acompanha as principais questões do governo do Estado do Rio de Janeiro e faz despachos de casa.