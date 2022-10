Ronald Sant'Anna do Nascimento, 54, foi esmagado ao ter seu veículo arrastado pela retroescavadeira - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 24/10/2022 07:58 | Atualizado 24/10/2022 08:03

Rio - A filha do homem que foi morto ao ser atingido por uma retroescavadeira em uma discussão de trânsito no bairro do Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, usou as redes sociais para pedir justiça pela morte do pai. Liliane Rodrigues afirmou que Ronald Sant'Anna do Nascimento, de 54 anos, foi esmagado ao ter seu veículo arrastado por cerca de seis metros pelo equipamento, durante uma passeata política no município, no último sábado (22). O suspeito fugiu do local após o crime.

Segundo a jovem, o homem que conduzia a retroescavadeira estaria com o uniforme da Prefeitura de Belford Roxo e atuava no bloqueio do trânsito para o ato, que seria em favor ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A briga entre os dois teria ocorrido quando Ronald questionou ao susposto funcionário, que segundo o relato estaria embriagado, o motivo do equipamento estar atravessado na via. O ataque ocorreu quando a vítima deu as costas ao operador.

"Ele estava uniformizado com a roupa da Prefeitura de Belford Roxo. Eles tiveram uma discussão de trânsito e o meu pai chegou a apertar a mão dele e, quando o meu pai virou de costas, ele, covardemente, deu uma pazada com a retroescavadeira nas costas do meu pai e foi empurrando o carro dele, nessa passeata de campanha política (...) A gente precisa achar esse cara, ele não pode sair impune. Ele não pode destruir a minha família dessa forma covarde", afirmou Liliane, que relembrou que o carro da vítima estava adesivado com a bandeira do Brasil.

Em uma publicação, a filha da vítima diz ainda que o homem que atacou seu pai já foi identificado e que teria outras anotações criminais por lesão corporal de natureza grave, um registro envolvendo uma retroescavadeira e uma motocicleta e outra na forma da Lei Maria da Penha. A informação ainda não foi confirmada pela Polícia Civil. No desabafo, a Liliane lamentou que pessoas que passavam pelo local do crime gravaram a ação, mas não ajudaram seu pai.

"O que mais desespera a gente nesse momento, agora, é receber as mensagens, vídeos, as pessoas gravaram. É triste, mas é verdade, esse é o ser humano. As pessoas gravaram ele fazendo isso com o meu pai, muita gente em volta. Inclusive, o pessoal da passeata que estava passando, fizeram uma barragem humana, enquanto o corpo do meu pai estava ali no chão, para não impedir a passeata passar. Meu pai não merecia morrer desse jeito. Ninguém merece morrer desse jeito. E o pior é ver as pessoas em volta, por medo, não dizer, porque todo mundo viu, todo mundo que estava ali em volta viu", desabafou Liliane.



Em nota, a Prefeitura de Belford Roxo informou que o homem é funcionário de uma empresa terceirizada e que o incidente aconteceu após uma briga de trânsito. "A municipalidade lamenta o ocorrido e acrescenta que a Polícia foi acionada", diz a nota. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso e realiza diligências para esclarecer os fatos, localizar e prender o autor do crime. O corpo da vítima será sepultado nesta segunda-feira (24), às 15h30, no Cemitério Parque Jardim Mesquita.