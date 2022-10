Familiares e amigos se despediram do empresário Alexandre Ignez - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 24/10/2022 14:15 | Atualizado 24/10/2022 16:18

Rio - O corpo do empresário Alexandre Pinheiro Ignez, de 37 anos, foi sepultado na tarde desta segunda-feira (24) no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, Zona Oeste do Rio. O homem morreu na madrugada de domingo (23) depois de levar um tiro no peito em um assalto no Flamengo, Zona Sul do município.

Familiares e amigos se reuniram para prestar as últimas homenagens durante o velório. O empresário, dono de dois mercados na Zona Oeste da cidade, era respeitado por seus funcionários, além de ser carinhoso com sua família, conforme aponta Flávia Pinheiro, prima da vítima.

"O meu primo fez aniversário na sexta-feira. Não era bandido, era trabalhador. Um bom filho, irmão, primo e sobrinho. Começou de baixo, do nada, e se tornou um empresário que gerava empregos. Aqui tem funcionários do meu primo, tem pessoas que o conhecem desde criança. Ele era um cara muito honesto e muito do bem", contou Flávia.

Alexandre deixa um filho de um ano e meio que, segundo a prima, era o bem mais precioso do empresário.

"Ele fazia tudo pelo filho dele. Tudo que ele fazia era pensando no filho e nos pais dele. Ali dentro [capela] está a minha tia que nunca mais vai voltar ao normal. Uma família que chora por um cidadão do bem", completou.

O crime aconteceu enquanto o homem saía de carro depois de um evento no Vivo Rio junto com uma mulher. Eles foram abordados por um grupo armado próximo à casa de show. Os criminosos anunciaram o assalto e um deles atirou contra o peito de Alexandre. Ele foi socorrido pela acompanhante em um táxi até o Hospital Municipal Souza Aguiar. O carro do empresário e as joias foram roubados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na Avenida Dom Henrique Infante por volta das 5h. Os militares foram acionados para o local, mas a vítima já tinha sido removida. Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o homem deu entrada na unidade, mas não resistiu ao ferimento.

Policiais do 2º BPM (Botafogo) foram chamados para o local da ocorrência, mas testemunhas relataram que a vítima, que havia sido baleada, foi levada para o Souza Aguiar. A equipe constatou o fato no hospital. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que busca identificar a autoria do crime.

Questionado sobre o assunto, o Vivo Rio ainda não se pronunciou. O espaço está aberto para manifestações.

Amor pelo filho



Durante o sepultamento, Raphaely Nunes, outra prima de Alexandre, ressaltou o amor que o homem tinha pelo filho de um ano e meio. A família ainda não sabe como todo o crime se desenrolou, mas pede Justiça e que os culpados possam ser encontrados.

"Queremos justiça porque é uma família e uma empresa destruídas. Não sabemos como vamos seguir e o que vai ser daqui para a frente. Ele deixou um filho que era o sonho da vida dele. Ele tinha acabado de deixar o filho dele em casa. Hoje ele não vai voltar e não vai estar lá com o filho dele", lamentou.

Alexandre era dono de dois mercados. Um fica localizado em Sepetiba e outro em Paciência, ambos na Zona Oeste. Em luto, as duas lojas informaram que não vão abrir nesta segunda-feira (24). Os estabelecimentos voltam a funcionar nesta terça-feira (25). Através das redes sociais, a Nino's Laticínios se despediu de seu patrão.

"Dia 24/10 as duas lojas Nino's Laticínios não abrirão em luto ao nosso amado chefe Alexandre", disse a loja em uma publicação.

Uma carreata foi realizada na manhã desta segunda-feira (24) como forma de homenagem ao empresário. O ato começou na frente do CIEP Deputado Bocayuva Cunha, em Paciência, na Zona Oeste do Rio, e teve como destino o cemitério Jardim da Saudade, onde o corpo de Alexandre foi sepultado às 14h.