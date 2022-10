Alexadre Ignez voltava de uma casa de show quando foi abordado por criminosos armados, que anunciaram o assalto - Rede Social

Alexadre Ignez voltava de uma casa de show quando foi abordado por criminosos armados, que anunciaram o assaltoRede Social

Publicado 24/10/2022 10:57 | Atualizado 24/10/2022 12:31

O empresário Alexandre Pinheiro Ignez, de 37 anos, morreu na madrugada deste domingo (23) após ser baleado no peito em um assalto realizado no Flamengo, na Zona Sul do Rio. Segundo informações preliminares, o homem voltava de uma casa de show quando foi abordado por criminosos armados, que anunciaram o assalto. O grupo roubou joias e o carro de Alexandre.



O empresário foi atingido por um tiro no peito. O homem estava acompanhado de uma mulher, que chamou um táxi e o socorreu até o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na Avenida Dom Henrique Infante por volta das 5h, próximo ao Vivo Rio. Os militares foram acionados ao local, mas a vítima já tinha sido removida.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o homem deu entrada na unidade, mas não resistiu ao ferimento.

Policiais do 2º BPM (Botafogo) foram chamados para o local da ocorrência, mas testemunhas relataram que a vítima, que havia sido baleada, foi levada para o Souza Aguiar. A equipe constatou o fato no hospital.



Alexandre era dono de dois mercados. Um fica localizado em Sepetiba e outro em Paciência, ambos na Zona Oeste. Em luto, as duas lojas informaram que não vão abrir nesta segunda-feira (24). Através das redes sociais, a Nino's Laticínios se despediu de seu patrão.

"Dia 24/10 as duas lojas Nino's Laticínios não abrirão em luto ao nosso amado chefe Alexandre", diz uma publicação.

Amigos e familiares também usaram as redes sociais para se despedir. "Pensa em um ser humano sensacional. Homem do bem, sempre pronto a ajudar sem ver cor ou condição financeira. Pensa em uma pessoa que mudava a vida das pessoas. Que Deus receba na glória meu amigo porque lá é o seu lugar", disse uma amiga.

"Hoje o dia amanheceu triste. Sabemos que não veremos mais o seu sorriso, sua alegria de viver, mas temos tudo em nossos corações e memórias. Que o Senhor o receba em seus braços. Saudades eternas", publicou outra.

Uma carreata foi realizada na manhã desta segunda-feira (24) como forma de homenagem ao empresário. O ato começou na frente do CIEP Deputado Bocayuva Cunha, em Paciência, na Zona Oeste do Rio, e teve como destino o cemitério Jardim da Saudade, onde o corpo de Alexandre será sepultado às 14h.

As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que busca identificar a autoria do crime.