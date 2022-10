O PM George Rodrigo e Robert Diniz morreram dentro do clube, depois de serem atingidos pelos disparos - Reprodução/Redes sociais

Publicado 24/10/2022 08:52 | Atualizado 24/10/2022 09:44

Rio - Duas pessoas foram mortas e outras sete ficaram feridas, na noite deste domingo (23), durante um ataque a tiros em uma festa no Riachuelo Esporte Clube, em Paraíba do Sul. Entre os mortos, está um policial militar que estava de folga.



O agente foi identificado como o sargento George Rodrigo Mendes, de 44 anos. Ele era lotado no 38º BPM (Três Rios) e estava na corporação desde o ano de 2000. Na ocasião, o PM estava de folga. George deixa dois filhos.



A segunda vítima é Robert Luiz Diniz, morador de Três Rios, que também morreu no local. As outras sete vítimas baleadas, ainda não identificadas, foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde da região.

O evento, que aconteceu no Riachuelo Esporte Clube, tinha como atrações, segundo testemunhas, artistas de funk e pagode e havia começado às 16h. Ao anoitecer, já às 22h, houve o tiroteio no interior do clube.



Vídeos mostram George e Robert caídos no chão após serem atingidos pelos disparos. Testemunhas dizem os dois não chegaram a ser socorridos, pois morreram na hora. Segundo eles, um homem teria feito os disparos contra o PM, mas acabou acertando outras pessoas. O evento, que aconteceu no Riachuelo Esporte Clube, tinha como atrações, segundo testemunhas, artistas de funk e pagode e havia começado às 16h. Ao anoitecer, já às 22h, houve o tiroteio no interior do clube.Vídeos mostram George e Robert caídos no chão após serem atingidos pelos disparos. Testemunhas dizem os dois não chegaram a ser socorridos, pois morreram na hora. Segundo eles, um homem teria feito os disparos contra o PM, mas acabou acertando outras pessoas.

