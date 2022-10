Rio de Janeiro

Ataque a tiros em festa tem dois mortos, um deles PM, e vários feridos em Paraíba do Sul

Outras sete pessoas ficaram feridas no evento que acontecia no Riachuelo Esporte Clube. Além do policial George Rodrigo Mendes, um homem identificado como Robert Luiz Diniz também morreu

Publicado 24/10/2022 08:52 | Atualizado há 48 minutos