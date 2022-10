Trânsito na Linha Vermelho, próximo ao Parque das Missões, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 24/10/2022 10:23

Rio - Um carro e duas motos colidiram na Linha Vermelha, próximo ao Parque das Missões, em Duque de Caxias, no sentido Centro do Rio, na manhã desta segunda-feira (24).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Caxias foi acionado às 7h35 para o local do acidente. Uma vítima, ainda não identificada, foi encaminhada ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna.



A batida causou reflexos no trânsito, segundo o Centro de Operações Rio (COR). A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) foi acionada para dar apoio.