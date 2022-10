Seis suspeitos foram presos durante a operação - Divulgação

Publicado 24/10/2022 08:27 | Atualizado 24/10/2022 11:40

Rio- As polícias Civil e Militar realizam uma operação no Morro da Caixa D’água, em Quintino, na Zona Norte, nesta segunda-feira (24), com o objetivo de combater uma quadrilha de traficantes que praticavam roubos de cargas e de veículos na região. Até o momento, seis criminosos foram presos e drogas e granadas apreendidas. Outros alvos da ação são as comunidades vizinhas como Morro do Fubá, Lemos Brito e Saçu.



A operação ocorreu após a identificação de oito suspeitos que, de acordo com as investigações, atacam veículos de entregas que ingressam na comunidade e levam o caminhão e os entregadores para o alto do morro, onde saqueiam toda a carga. Dos oito mandados de prisão, três foram cumpridos, enquanto outros três traficantes foram presos em flagrante.



Os presos pelo mandado de prisão são Anderson Alves Felício, vulgo Bombinha, de 33 anos; Eduardo Carvalho da Silva, o Ret, 19; e Matheus Abrahão Oliveira Massadar, o Rato, de 27. Em flagrante foram presos Anderson da Silva Matias Júnior e Marcelo de Souza Carvalho Júnior, ambos de 19 anos; e Luiz Eduardo Santos de Ataide, 20.

Ainda segundo a Civil, o grupo roubava veículos na área da 29ª DP (Madureira), 26ª DP (Todos os Santos), 24ª DP (Piedade) e 23ª DP (Méier) para exigir de cooperativas de proteção veicular o pagamento de resgate pelo automóvel. Quando não conseguem o dinheiro do resgate, os investigados levam os veículos para um desmanche que funciona no Morro do Dezoito, em Água Santa, onde eles são desmontados para a comercialização das peças.No final do mês julho, os suspeitos roubaram o automóvel de uma promotora de justiça nas proximidades do Fórum de Madureira, o carro foi recuperado pouco depois na entrada do Morro do Dezoito. Em abril, roubaram objetos pessoais de um policial militar que estacionou seu veículo perto do Morro da Caixa D’água para ir à missa de alvorada na Igreja de São Jorge.Os criminosos também espancaram, roubaram o veículo e expulsaram um morador que foi confundido com um suposto informante da milícia. O morador teve que deixar sua residência com todos os seus objetos pessoais e seu caro não foi recuperado.Eles também são suspeitos de participarem da disputa territorial travada no Morro do Fubá, em Cascadura, onde traficantes e milicianos têm se enfrentado rotineiramente. Em um desses ataques, um turista americano que visitava a família de uma amiga que reside naquela localidade foi atingido e morreu.Ainda na manhã desta segunda-feira (24), na Região Metropolitana do Rio, o 35º BPM (Itaboraí), realiza uma operação no Morro da Viúva, Malvinas e Zapata. Até o momento, uma pistola, rádio de comunicação e drogas foram apreendidos.Outra ação é realizada por policiais militares do 16ºBPM (Olaria) que estão atuando nas comunidades Dique e Furquim Mendes, em Jardim América, na Zona Norte, com o objetivo de coibir movimentações criminosas relacionadas a roubos de carga, de veículos e verificar possíveis pontos com obstáculos colocados em vias públicas da região, as barricadas. Até o momento, não há informação de prisões, apreensões ou feridos.As operações ainda estão em andamento.