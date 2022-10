João Pedro Bernardes Aguiar de Oliveira, de 23 anos, é apontado como principal suspeito de ter matado o PM George Rodrigo, de 44 anos, e Robert Diniz, de 34 - Divulgação/Portal dos Procurados

O evento, nomeado "Paraíba Sunset", tinha como atrações artistas de funk e pagode e havia começado às 16h. Ao anoitecer, já às 22h, houve o tiroteio no interior do clube. Além da morte de George e Robert, três pessoas ficaram gravemente feridas e outras quatro tiveram sofreram ferimentos leves. Segundo as testemunhas, o acusado teria fugido em um veículo Volkswagen Gol, placa KNT-1489, de São Gonçalo/RJ, mas não foi localizado após cerco tático dos policiais.

De acordo com informações, o crime teria sido motivado por um desentendimento entre João Pedro e o policial George Rodrigo, pelo fato de que em janeiro deste ano, Rodrigo teria feito a apreensão de uma arma de fogo. O suspeito, ligado indiretamente à ocorrência, teria se vingado. Testemunhas afirmam que o criminoso chegou por trás do PM, que foi pego de surpresa.

Contra Avelino, foi expedido um mandado de prisão temporária, pelo Plantão Judiciário, pelo crime de homicídio qualificado. Ele também é apontado como autor de um duplo homicídio ocorrido no Pará, em 2020.

George era 1º sargento, lotado no 38º BPM (Três Rios) e estava na corporação desde o ano de 2000. Ele deixou duas filhas. O PM se tornou o 43º Agente de Segurança morto esse ano em ações violentas.

Segundo a delegada Cláudia Abbud, titular da 107ª DP (Paraíba do Sul), responsável pelas investigações, até o momento, sete testemunhas já foram ouvidas e as diligências estão em andamento. O caso segue sob sigilo.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.