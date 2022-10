No Santo Amaro, PMs prenderam quatro homens, apreenderam armas, rádios e drogas - Divulgação/Polícia Militar

No Santo Amaro, PMs prenderam quatro homens, apreenderam armas, rádios e drogasDivulgação/Polícia Militar

Publicado 25/10/2022 07:41 | Atualizado 25/10/2022 10:24

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta terça-feira (25), operações em comunidades do município do Rio e da Região Metropolitana. Equipes atuam contra o crime organizado nas favelas do Turano e Paula Ramos, entre a Tijuca e o Rio Comprido, na Zona Norte; no Morro do Santo Amaro, no Catete, na Zona Sul; e na Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste. Em Niterói e Itaboraí, as ações acontecem, nos complexos da Engenhoca, Santo Cristo e da Reta Velha.

De acordo com a PM, no Turano e Paula Ramos, a ação é realizada pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e pelo Comando de Polícia Pacificadora (CPP), para prender criminosos envolvidos em roubos de veículos nas Zonas Norte e Sul da cidade do Rio, além de recuperaar automóveis roubados e apreender armas. Ainda não há registro de prisões ou apreensões.

No Morro do Santo Amaro, há equipes do 2º BPM (Botafogo), com apoio do 3º BPM (Méier), 4º BPM (São Cristóvão) e 16º BPM (Olaria). Até o momento, quatro homens foram presos e foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, uma pistola calibre 380, dois rádio comunicadores, quatro telefones celulares e drogas.

Já na Vila Kennedy, atuam policiais do 14º BPM (Bangu), com apoio de militares do 9º BPM (Rocha Miranda), 27º BPM (Santa Cruz), 31º BPM (Recreio) e 40º BPM (Campo Grande), com o objetivo de prender criminosos envolvidos em roubos de veículos e de rua, bem como a apreensão de armas. Até o momento, não há presos ou material ilícito apreendido.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), na região do Turano, duas unidades escolares prestam atendimento remoto para garantir a segurança de alunos e funcionários. Sempre que há uma situação de risco, o protocolo de acesso mais seguro é acionado. Nas demais localidades, o atendimento presencial segue normalmente.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, na região do Turuno, a Clínica da Família (CF) Estácio de Sá e o Centro Municipal de Saúde Salles Netto, além da CF Wilson Mello Santos Zico, na Vila Kennedy, mantêm o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas. Na área do Catete, as unidades de saúde estão funcionando normalmente.



Na Região Metropolitana do Rio, equipes do 12º BPM (Niterói) realizam operação nos complexos da Engenhoca e do Santo Cristo, em Niterói, enquanto o 35º BPM (Itaboraí), atua no Complexo da Reta, em Itaboraí. Ainda não há informações sobre prisões ou materiais ilícitos nas ações, que tem o objetivo de reprimir o crime organizado das regiões.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.