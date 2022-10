Prefeitura anuncia a abertura das inscrições para aulas esportivas na Vila Olímpica Dr. Sócrates Brasileiro, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste - Divulgação / Secretaria Municipal de Esportes

Prefeitura anuncia a abertura das inscrições para aulas esportivas na Vila Olímpica Dr. Sócrates Brasileiro, em Pedra de Guaratiba, na Zona OesteDivulgação / Secretaria Municipal de Esportes

Publicado 24/10/2022 14:08

Rio - A Secretaria Municipal de Esportes (SMEL), anunciou, nesta segunda-feira (24), a abertura das inscrições para aulas esportivas gratuitas na Vila Olímpica Dr. Sócrates Brasileiro, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste. Ao todo, serão 650 vagas, divididas entre as modalidades basquete, caminhada, circuito kids, pilates, muay thai, futsal, taekwondo, musculação, dança de salão, street dance, vôlei de areia e zumba.

As matrículas poderão ser realizadas na secretaria do local, a partir desta segunda-feira (24), às 16h, onde serão distribuídas 100 senhas, e irão até a próxima sexta-feira (28). A partir de terça-feira (25), serão distribuídas 50 senhas para o turno da manhã, das 7h às 9h30, e 100 para o período da tarde, das 16h às 21h.

“Esta é uma oportunidade imperdível para praticar esportes gratuitamente. Com o aumento do número de vagas em nossos equipamentos esportivos, queremos atrair cada vez mais os cariocas”, pontuou o secretário municipal de Esportes, Francisco Bandeira.

A faixa etária mínima para a prática das atividades é a partir dos 4 anos. Somente pai, mãe, avós ou irmãos maiores de idade poderão fazer a inscrição de menores.

Para se matricular, interessados com mais de 18 anos devem comparecer ao local, munidos de cópias do documento de identidade, CPF, comprovante de residência. Nos casos de alunos com mais de 59 anos ou com ocorrência de problemas de saúde, também será necessária a apresentação de atestado médico.

Menores de idade precisam apresentar cópias do RG do aluno e do responsável, do comprovante de residência e documento de matrícula escolar.

A Vila Olímpica Dr. Sócrates Brasileiro, está localizada na Rua Bidu Sayao, sem número, em Pedra de Guaratiba.