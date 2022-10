Os agentes apreenderam uma arma durante a ação - Divulgação

Os agentes apreenderam uma arma durante a açãoDivulgação

Publicado 24/10/2022 13:13

Rio - Policiais do 9ºBPM (Rocha Miranda) prenderam três suspeitos de roubar um carro no bairro de Cascadura, na Zona Norte do Rio, na noite deste domingo (23).

Segundo a PM, uma equipe foi acionada após o roubo e se dirigiu ao local do crime, na Avenida Ernani Cardoso. Ao chegarem, os agentes foram atacados por disparos vindos do veículo suspeito e houve perseguição.

Pouco após o início do confronto, o carro com os bandidos colidiu. Depois do cerco, uma arma foi apreendida.

A ocorrência foi encaminhada à 27ª DP (Vicente de Carvalho).