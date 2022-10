PM recupera caminhão na Avenida Brasil - Divulgação

PM recupera caminhão na Avenida BrasilDivulgação

Publicado 24/10/2022 13:12 | Atualizado 24/10/2022 13:31

Rio - Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) recuperaram dois caminhões com uma carga de óleo lubrificante avaliada em mais de R$ 1 milhão na Avenida Brasil, na manhã desta segunda-feira (24).

De acordo com informações divulgadas pela assessoria da PM, a equipe estava fazendo um patrulhamento pela região, quando foi informada sobre a ação de bandidos. Após fazer um cerco, os agentes conseguiram interceptar os dois veículos na altura do bairro de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Os motoristas saíram ilesos.

A ocorrência foi encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso).