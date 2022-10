Familiares do subtenente Deilson Santiago Rodrigues, morto na Av. Brasil, em uma troca de tiros com bandidos. Na foto, irmão da vítima chorando, com a mão no rosto. - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Familiares do subtenente Deilson Santiago Rodrigues, morto na Av. Brasil, em uma troca de tiros com bandidos. Na foto, irmão da vítima chorando, com a mão no rosto.Cleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 26/10/2022 17:10

Rio - Familiares do policial militar Deilson Santiago Rodrigues, de 51 anos, morto em uma troca de tiros com criminosos na noite desta terça-feira (25), na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte, foram ao Instituto Médico Legal (IML), nesta quarta, liberar o corpo do subtenente. No local, parentes estavam bastante emocionados e não quiseram falar com a imprensa.

Segundo a Polícia Militar, ocupantes de um veículo, modelo Corolla prata, tentaram assaltar Deilson na Avenida Brasil, na altura da base. O PM percebeu a ação e reagiu, disparando contra os suspeitos, que revidaram, iniciando uma troca de tiros. Na ocasião, o militar não estava em serviço.

Deilson chegou a ser socorrido por agentes do BPVE e levado para o Hospital Federal de Bonsucesso, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos. O subtenente era lotado na Diretoria Geral de Pessoal (DGP) e estava adido, ou seja, era um militar da ativa que seguia recebendo remuneração, mas não cumpria expediente. Ele ingressou na corporação no ano de 1997.Com a morte do PM, somente neste ano, 29 agentes da Polícia Militar foram mortos, vítimas da violência.

Durante a troca de tiros, um dos bandidos também foi ferido na ação. Diego Gonçalves da Silva, 36, apontado como integrante do tráfico da comunidade Nova Holanda, chegou a dar entrada no mesmo hospital do subtenente, o Hospital Federal de Bonsucesso, também na Zona Norte. Com ele, foi apreendido um carregador alongado de pistola com apenas duas munições. Segundo informações, o suspeito foi socorrido por um motorista de aplicativo, obrigado a entrar na Nova Holanda para o conduzir para o hospital.

A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).Até o momento, não há confirmação de horário e local do sepultamento.