Susana Naspolini Banco de imagens

Publicado 26/10/2022 08:33 | Atualizado 26/10/2022 10:31

Rio - Políticos de diversos partidos lamentaram a morte da jornalista Susana Naspolini. Nas redes sociais, prefeitos de cidades da Região Metropolitana e da Baixada Fluminense homenagearam a repórter da TV Globo, que faleceu nesta terça-feira (25), após lutar por 30 anos contra o câncer . Esta era a quinta vez que ela se tratava contra a doença.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), postou uma foto de Susana com um calendário, marca registrada de um dos quadros que apresentava, e ressaltou a sintonia dela com a cidade.

"Imagine uma pessoa sinceramente preocupada com os problemas daqueles que mais precisam do poder público. Fale de uma pessoa que fazia tudo isso com humor e carinho. Essa era a Susana Naspolini. Mulher firme e corajosa que infelizmente nos deixou hoje", lamentou.

Paes ainda recordou as vezes em que a jornalista cobrou a prefeitura, e se despediu. "Vou sentir saudades de ser cobrado por ela, por ações na nossa cidade. Vai em paz, e que Deus possa confortar sua família, amigos e sua legião de fãs", escreveu.

O governador do Estado do Rio, Cláudio Castro (PL), emitiu uma nota de pesar em que lamenta a perda da jornalista e relembra a força da profissional. "Foi com muita tristeza que recebi a notícia do falecimento da jornalista Susana Naspolini. Sempre tão alegre e cheia de esperança, Susana nos inspirou com sua enorme fé e vontade de viver. Ao longo de mais de 30 anos de carreira, conquistou a simpatia e a confiança do público no exercício de um jornalismo humano e transformador." Castro ainda se solidarizou com os familiares da repórter: "Expresso minha solidariedade à família, especialmente à jovem Julia, sua filha, aos amigos e fãs neste momento de tanta dor e saudade", disse. O prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa (PL), exaltou a importância do trabalho da repórter para a sociedade e para o jornalismo. O prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa (PL), exaltou a importância do trabalho da repórter para a sociedade e para o jornalismo.

"Susana Naspolini com seu carisma, competência e muita alegria fazia que todos nós, gestores públicos, trabalhássemos ainda mais e melhor. Sua perda deixa uma enorme tristeza, mas os bons momentos que ela proporcionou ao jornalismo nacional ficarão para sempre gravados na memória", declarou.

O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), postou um vídeo de uma reportagem em que Susana comemora a entrega de uma obra de asfaltamento no bairro de Itaipu.



"Susana Naspolini foi uma das jornalistas mais extrovertidas e competentes que já vi. Sempre irreverente, cobrava o nosso e muitos outros governos no estado do Rio. Promovia a cidadania com bom humor, mas ao mesmo tempo com seriedade. Seu falecimento é uma grande perda. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Que fique com Deus", escreveu. Nos comentários, o atual gestor da cidade, Axel Grael, ressaltou a luta da repórter: "Foi uma guerreira. Lutou intensamente pela vida. Ela seguirá nos inspirando através de sua força, coragem e profissionalismo", declarou.

Washington Reis (MDB), ex-prefeito de Duque de Caxias, citou a alegria da repórter e lembrou das visitas de Susana à cidade. "O jornalismo do Rio de Janeiro perdeu hoje uma das suas mais brilhantes e aguerridas repórteres. Ela esteve por diversas vezes em Duque de Caxias, fazendo, sempre com seu bom humor característico, cobranças em busca de melhorias para a cidade. E em todas as passagens, buscamos atender da melhor maneira possível. Neste momento de dor, presto minha solidariedade aos familiares e amigos e peço que nosso Senhor conforte a todos neste momento de imensa tristeza", escreveu.

Clésio Sálvaro (PSDB), prefeito de Criciúma, em Santa Catarina, e cidade natal de Susana, se despediu em uma postagem no Instagram. "Susana Naspolini fez história no jornalismo brasileiro e deixou um grande legado! Meus pêsames aos familiares e amigos", lamentou. Ele ainda se solidarizou com a filha e mãe da jornalista, que ocupou o cargo de vice-prefeita entre os anos de 1997 e 2001. "Que Deus conforte o coração de todos, em especial, de sua mãe, a ex-vice-prefeita, Maria Dal Farra, e de sua única filha, Júlia"

O deputado eleito Chico Alencar (Psol) lembrou o livro da jornalista "Terapia com Deus" para se despedir em uma postagem no Twitter. "Pessoa maiúscula. A repórter enfrentou o câncer em 31 dos seus 49 anos de vida, sem esmorecer. Foi exemplo de tenacidade, fé, dedicação profissional e materna. De alegria de existir. Deus, com quem fez 'terapia', e que é amor, a acolha, agora livre de toda dor", afirmou.

A deputada estadual Alana Passos (PTB) também homenageou Susana em uma rede social. "Uma profissional que amava o Rio de Janeiro e lidava com amor de todos aqueles que mais precisavam do poder público. Que Deus conforte toda sua família e amigos", publicou.

A jornalista lutava pela quinta vez contra um câncer



Susana Naspolini morreu, aos 49 anos, vítima de um câncer nos ossos da bacia, segundo informou a filha da jornalista, nesta terça-feira (25). A repórter estava internada há mais de uma semana em um hospital de São Paulo, para tratar o câncer que havia se espalhado por outros órgãos do corpo. Esta era a quinta vez que Susana lutava contra a doença.

A jornalista tinha apenas 18 anos quando descobriu que estava com um câncer nas células do sistema linfático. Fez o tratamento da doença em São Paulo. Era a primeira de cinco batalhas contra o câncer que teria pela frente. Dezenove anos depois, aos 37, foi diagnosticada com um tumor maligno na mama e, logo em seguida, com um câncer na tireoide. Em 2016, enfrentou mais uma vez outro câncer de mama, que em 2020 evoluiu para uma metástase nos ossos. Em 23 de março deste ano, a jornalista revelou estar com câncer pela quinta vez, agora no osso da bacia. Na época, ela anunciou que a doença não estava regredindo com o tratamento via oral e que precisaria fazer uma quimioterapia venosa.