Bruno Krupp é réu pela morte do adolescente João Gabriel Cardim, de 16 anos - Rede Social

Bruno Krupp é réu pela morte do adolescente João Gabriel Cardim, de 16 anosRede Social

Publicado 21/10/2022 10:34

Rio - O juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, rejeitou as alegações feitas pela defesa do modelo Bruno Krupp e marcou para o dia 4 de novembro a primeira audiência de instrução e julgamento do caso. O influencer é acusado de atropelar e matar João Gabriel Cardim Guimarães , de 16 anos, no dia 30 de julho desse ano."O prejuízo invocado pela Defesa é afastado, porque o laudo não afirma que o Acusado não tentou frear. Apenas afirma que não foram encontradas marcas de frenagem. Ou seja, fica implícito que pode ter ocorrido frenagem mas que, ao momento do laudo, elas não foram encontradas", declarou o magistrado em decisão.Krupp é réu no processo movido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por homicídio simples com dolo eventual - quando se assume o risco de matar - e dirigir veículo em via pública sem habilitação. Na data, estão presentes Bruno, seus advogados, testemunhas, o promotor e a assistente de acusação - que, neste caso, será Mariana Cardim, mãe do adolescente que foi atropelado pelo modelo