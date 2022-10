PMs apreenderam materiais de origem a ser verificada em uma localidade entre os bairros de Del Castilho e Inhaúma - Divulgação

PMs apreenderam materiais de origem a ser verificada em uma localidade entre os bairros de Del Castilho e InhaúmaDivulgação

Publicado 21/10/2022 10:26 | Atualizado 21/10/2022 18:12

Rio - A Polícia Militar realizou, nesta sexta-feira (21), operações contra o crime organizado em comunidades da Zona Norte do Rio e da Baixada Fluminense. As equipes atuaram nas favelas do Flexal, no Engenho da Rainha, além de no Juramentinho e JJ, em Tomás Coelho. No município de São João de Meriti, a ação aconteceu no Morro da Igrejinha, e em Duque de Caxias, no Jardim Gramacho, Parque das Missões e Parque Beira-Mar.

Segundo a PM, nas comunidades da Zona Norte, o 3º BPM (Méier) atuou para coibir movimentações criminosas relacionadas a roubos de carga e de veículos, com apoio de batalhões do 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA). Desde às 5h, moradores do Engenho da Rainha e de Tomás Coelho relatam que helicópteros sobrevoam a região, onde intensas trocas de tiros já ocorreram. Apesar dos confrontos, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que as unidades escolares estão em funcionamento normal.

"Meu Jesus, o prédio balançou de tão perto que o helicóptero passou! Engenho da Rainha 'tá' daquele jeito hoje!", escreveu uma moradora. "Meus Deus. Muito tiro aqui no Engenho da Rainha. Deus tem misericórdia", pediu outro. "Tiro comendo solto aqui no Engenho da Rainha e Tomás Coelho, com caveirão no ar e tudo", relatou um internauta. "Vim morar aqui no Engenho da Rainha achando que era tranquilo, um lugar bom de ser morar, aí na minha vez 'vc' tem que ficar presa dentro de casa por causa dos tiros", desabafou uma pessoa.



Equipes do setor de Inteligência do 3º BPM e da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) também atuaram em conjunto contra ações criminosas que afetam concessionárias e empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. Os policiais prenderam três suspeitos e apreenderam materiais de origem ainda não identificada, em uma localidade entre os bairros de Del Castilho e Inhaúma. A ocorrência foi encaminhada para a Cidade da Polícia.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), a Clínica da Família Bibi Vogel, no Engenho da Rainha, acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento. No mesmo bairro, o Centro Municipal de Saúde Ariadne Lopes de Menezes, além das Clínicas da Família Herbert de Souza, em Tomás Coelho, Bárbara Starfield e a Policlínica Rodolpho Rocco, ambas em Del Catilho, mantiveram o atendimento à população, mas suspenderam as atividades externas, como as visitas domiciliares.



Já no Morro da Igrejinha, a ação foi realizada por policiais militares do 21º BPM (São João de Meriti). As equipes atuaram para coibir movimentações criminosas e verificar possíveis pontos com barricadas. Dois carros foram recuperados e barricadas foram removidas de rua. De acordo com a Prefeitura de São João de Meriti, até o momento, nenhuma escola ou unidade de saúde foi fechada por conta da operação.

Nas comunidades de Jardim Gramacho, Parque das Missões e Parque Beira-Mar, atuou o 15º BPM (Duque de Caxias) para coibir movimentações criminosas na região. Até o momento, não há registro de presos ou material ilícito apreendido. A Prefeitura de Duque de Caxias ainda não informou se escolas ou unidades de saúde da rede municipal tiveram o funcionamento afetado pela operação.