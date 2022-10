Esposa tinha o costume de buscar Bruno Gomes para evitar que ele fosse assaltado no caminho de casa - Reprodução/Redes Sociais

Esposa tinha o costume de buscar Bruno Gomes para evitar que ele fosse assaltado no caminho de casaReprodução/Redes Sociais

Publicado 21/10/2022 07:19 | Atualizado 21/10/2022 09:37

Rio - Familiares e amigos usaram as redes sociais para prestarem homenagens e se despedirem de Bruno Gomes Valentim da Costa, de 41 anos, morto com um tiro à queima-roupa, na noite da última quarta-feira (20), ao tentar proteger a esposa de um assalto , no bairro do Colégio, na Zona Norte. O velório da vítima acontece a partir das 9h30 desta sexta-feira (21), no Cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária do Rio, e o corpo será sepultado às 15h30.

Em seu perfil do Instagram, a esposa de Bruno, Amanda Percico, agradeceu aos anos em que o casal, que tem duas filhas pequenas, viveu junto. "Meu amor eterno por você!!!! Você foi tudo e muito mais que eu poderia ter pedido a Deus. Até a eternidade", escreveu a mulher, que costumava buscar o marido para evitar que ele fosse vítima de assalto no caminho para casa.

fotogaleria

Na noite do crime, Bruno Gomes chegava do trabalho para encontrar a esposa, que o aguardava de carro na porta da estação de metrô do Colégio, junto com a cunhada, quando um criminoso abordou o veículo em que elas estavam e pediu os pertences. Nesse momento, a vítima percebeu a movimentação e tentou protegê-las, jogando a mochila no assaltante, que teria abaixado para pegar os objetos.

Houve uma luta corporal e Bruno acabou sendo baleado à queima-roupa. O criminoso fugiu do local levando o automóvel do casal. Em uma publicação, a cunhada da vítima, Shayna Dara, lamentou a morte. "Meu cunhado, sem acreditar até agora! Que o espírito santo console nossos corações", escreveu. A irmã do homem, Nicolle Gomes, também disse que sempre vai amar o irmão. "Eu te amo para sempre! Minha alma gêmea, meu sangue, meu tudo".

Nas redes sociais, um primo de Bruno, identificado como Marcos Braz, o descreveu como herói. "Que sensação horrível descobrir pela TV que seu primo foi assassinado em um assalto. Bruno vai com Deus. LUTO GIGANTE - Meu primo foi um Herói!!!", desabafou. Na última publicação do perfil do homem, amigos lamentaram sua morte. "Descanse em paz garoto flamenguista, te levaram na covardia", disse um. "Deus conforte a família! Em choque", comentou outro.

Na ocasião, a Polícia Militar chegou a ser acionada para o local, mas Bruno já havia sido socorrido por pessoas que passavam pela região. Ele chegou a dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda, mas não resistiu aos ferimentos. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou perícia na área e agentes da especializada buscam testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o responsável pelo disparo.