Rio já conta com outros 23 corredores BRS na cidade. Na foto, a faixa exclusiva da Rua Teodoro da Silva, na Tijuca - Arquivo/Agência O Dia

Publicado 21/10/2022 09:23 | Atualizado 21/10/2022 09:24

Rio - A Rua Barão do Bom Retiro passa a contar, a partir da próxima segunda-feira (24), com um corredor BRS, no Engenho Novo, que vai conectar o bairro de Vila Isabel ao Méier, ambos na Zona Norte. A faixa exclusiva, que atravessará a via entre o número 1.207 e a Rua Vinte e Quatro de Maio, pretende reduzir o tempo de deslocamento de passageiros que utilizam o serviço dos ônibus na cidade do Rio.

A medida foi implatada pela Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) junto com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), que afirmam que o corredor vai trazer melhorias ao transporte público e aumento na segurança e mobilidade dos pedestres. As pastas destacam ainda que o BRS colabora na organização do tráfego de veículos automotores, contribuindo também para a redução da emissão de gases poluentes.



Com a nova faixa exclusiva, o município do Rio passa a contar com 24 corredores BRS, o que totaliza aproximadamente 58,1 quilômetros de extensão. A circulação é restrita a ônibus e micro-ônibus de linhas regulamentadas de transporte público coletivo; táxis com passageiros; veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento; além de carros de polícia, fiscalização, operação de trânsito, ambulâncias, policiamento ostensivo e preservação da ordem pública.

Em dias úteis, a circulação acontece das 6h às 21h, e aos sábados, das 6h às 14h. Seguindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), está estipulada aplicação de multa, no valor de R$ 293,47, para os motoristas de veículos não autorizados que transitarem na faixa exclusiva, de acordo com o artigo 184.