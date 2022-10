Ação resultou na apreensão de duas pistolas, um rádio comunicador, 183 invólucros de maconha, 112 pedras de crack e 100 pinos de cocaína - Divulgação

Publicado 21/10/2022 21:42 | Atualizado 21/10/2022 22:00

Rio – Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) realizaram, nesta sexta-feira (21), uma operação para combater movimentações criminosas em Duque de Caxias, incluindo relacionadas aos roubos de veículos e de carga. De acordo com a Polícia Militar, os agentes atuaram em Jardim Gramacho, no Parque das Missões e no Parque Beira-Mar.

Segundo a corporação, de manhã, policiais foram atacados por criminosos, o que ocasionou em um confronto na região. Após a troca de tiros, os policiais encontraram um indivíduo ferido, socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias. Durante a mesma ação, outros seis indivíduos foram detidos.

A ação resultou na apreensão de duas pistolas, um rádio comunicador, 183 invólucros de maconha, 112 pedras de crack e 100 pinos de cocaína. As ocorrências foram encaminhadas para a 59ª DP (Duque de Caxias).