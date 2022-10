Polícia Federal fecha rádio clandestina - Polícia Federal - Ascom/MS

Polícia Federal fecha rádio clandestina Polícia Federal - Ascom/MS

Publicado 21/10/2022 19:38 | Atualizado 21/10/2022 20:11

Rio - A Polícia Federal fechou uma rádio clandestina que funcionava em Nilópolis, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (21), e prendeu o radialista responsável. De acordo com a PF, o local funcionava sem a autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na Rua Moraes Cardoso, no Centro do município.

O radialista foi levado à Delegacia da Polícia Federal, em Nova Iguaçu, onde foi autuado em flagrante e liberado mediante o pagamento de fiança. Na rádio, os agentes da PF recolheram equipamentos de transmissão, e o material será encaminhado para a perícia técnica.



Segundo a Polícia Federal, o crime de exercer clandestinamente atividades de telecomunicação está previsto na Lei Geral de Telecomunicações e tem pena de detenção de até quatro anos e multa de R$ 10 mil.