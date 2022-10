Edvaldo já possuía anotação criminal pelo crime de desacato - Divulgação

Publicado 21/10/2022 23:24

Rio - Um foragido da Justiça, identificado como Edvaldo Alves de Santana Filho, de 32 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (21) na Rodoviária de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Ele é acusado de esfaquear seu vizinho, que é pessoa com deficiência, mais de 27 vezes, além de agredi-lo. O crime aconteceu em maio deste ano, no bairro de Curicica, na Zona Norte do Rio.

A captura aconteceu após o intenso trabalho de monitoramento e troca de informações de inteligência entre Policiais Civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA-NIT) e os Policiais Militares da Paraíba, com informações passadas pelo Disque Denúncia.



O criminoso foi surpreendido pela equipe de policiais militares da Paraíba e preso no momento em que dava entrada em um dos guichês de empresas de turismo da Rodoviária de João Pessoa.



Edvaldo teria invadido a casa de seu vizinho, em maio deste ano, e desferido mais de 27 golpes de faca em seu vizinho enquanto ele dormia, além de perfurá-lo com uma garrafa de vidro quebrada e agredi-lo com socos, tapas e pontapés.

A vítima, que não reagiu aos golpes, conseguiu se rastejar, com o corpo coberto de sangue, pelo corredor até a casa de um vizinho, que buscou socorro médico para tentar salvar sua vida. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados.



Após as agressões, Edvaldo fugiu do local do crime para evitar sua prisão em flagrante. Entretanto, de acordo com a Polícia Militar, assim que os agentes de segurança saíam da residência da vítima, o autor voltou e ameaçou de morte outros vizinhos.



Edvaldo já possuía anotação criminal pelo crime de desacato. Após ter o seu prazo de prisão temporária expirado, foi libertado da penitenciária onde se encontrava, e fugiu para o Estado da Paraíba, com o objetivo de dificultar possíveis ações policiais de sua recaptura.



O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento: WhatsApp do Disque Denúncia: (21) 99973-1177, (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177 e Aplicativo "Disque Denúncia RJ".