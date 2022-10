Considerável quantidade de dinheiro em espécie foi apreendida na operação - Divulgação

Considerável quantidade de dinheiro em espécie foi apreendida na operaçãoDivulgação

Publicado 21/10/2022 08:05 | Atualizado 21/10/2022 09:04

Rio - O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio (Gaeco/MPRJ), em conjunto com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e a Polícia Militar, realizaram, nesta sexta-feira (21), a operação Assepsia V, com objetivo de cumprir 24 mandados de prisão, uma apreensão de um menor e 27 de busca e apreensão contra investigados por associação criminosa voltada para o tráfico de drogas nas cidades de Santo Antônio de Pádua, Aperibé e Itaocara, no Noroeste fluminense.