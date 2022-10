Linha Amarela também receberá limpeza da rede de drenagem, poda, varrição e paisagismo - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Linha Amarela também receberá limpeza da rede de drenagem, poda, varrição e paisagismoPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 24/10/2022 18:13 | Atualizado 24/10/2022 18:14

Rio – A Linha Amarela passará por reparos para melhorias em túneis e viadutos durante esta semana, até domingo (30). Não haverá interdições no trânsito. Ação faz parte do cronograma permanente de manutenção da Lamsa para a rodovia. Haverá também a limpeza em 11 pontos da rede de drenagem para o melhor escoamento das águas em dias de chuva, além de poda, varrição e paisagismo.

Os reparos acontecerão em dois túneis da linha para garantir melhores condições de tráfego a motoristas e motociclistas. Serão feitos "tapas-buracos" e selagem de trinca na pista sentido Fundão no Túnel Geólogo Enzo Totis e do Túnel Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, ambos na Freguesia, Zona Oeste. O serviço acontecerá à noite, sempre das 21h às 5h do dia seguinte, sem interdições na via.

No mesmo horário, e também sem interrupções ao tráfego, haverá a limpeza em 11 pontos da rede de drenagem da rodovia (confira os trechos abaixo).

O cronograma de atividades programadas também segue com a recuperação de alguns pontos de concreto do Viaduto Amaro Cavalcanti, em Piedade, na Zona Norte, que foram identificados também no dispositivo de proteção do local e no trecho sobre a Vila Olímpica, no Encantado. O serviço será realizado durante o dia, das 9h às 16h, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra.

Já no Viaduto Sampaio Corrêa, em Higienópolis, haverá a retirada de vegetação e a substituição de conexões da rede de drenagem no mesmo horário, tanto na pista sentido Fundão quanto na pista sentido Barra.

Outra intervenção da Lamsa na rodovia acontece no viaduto sobre a Avenida Pastor Martin Luther King Junior, na Abolição, também para a reforma de pontos do concreto. A ação será executada durante o dia e à noite, nos dois sentidos da via.

Além disso, segue em andamento a reforma estrutural na pista sentido Fundão do Viaduto Democráticos, em Inhaúma, que é realizada à noite.

Confira os 11 pontos da rede de drenagem da rodovia:

- Estrada Velha da Pavuna (calha central), em Inhaúma, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra;

- Calha Central do km 17,5, em Del Castilho, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra;

- Saída 5, saída 6 e acesso 6, em Higienópolis, na pista sentido Fundão;

- Entorno do prédio administrativo, entre o Túnel da Covanca e Água Santa, na pista sentido Barra;

- Viaduto Democráticos (entre pistas - calha central), em Higienópolis, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra;

- Viaduto sobre a Avenida Pastor Martin Luther King Jr, em Pilares, na pista sentido Barra;

- Reta do Rato Molhado, em Del Castilho, na pista sentido Barra;

- Estrada Velha da Pavuna (bordo direito), em Higienópolis, na pista sentido Barra;

- Acesso 4, saída 4-A e saída 4, em Del Castilho, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra;

- Estrada Velha da Pavuna (bordo direito), em Inhaúma, na pista sentido Fundão;

- Acesso 4-A, saída 5 e acesso 5-A, em Del Castilho, na pista sentido Fundão e na pista sentido Barra.