Dessas 61 aves, 55 foram encontradas no porta-malas, e outros seis filhotes, ainda sem penas, foram encontrados debaixo de um dos bancos do veículo - Divulgação

Publicado 24/10/2022 17:38

Rio – A Polícia Rodoviária Federal resgatou, na madrugada desta segunda-feira (24), mais de 60 papagaios retirados ilegalmente da natureza, em Três Rios, interior do estado. As aves estavam sendo transportadas dentro de pequenas gaiolas escondidas na mala de um veículo que seguia pela BR-040.

Segundo a PRF, uma equipe que patrulhava o trecho suspeitou de um motorista e o abordou. Inicialmente, os agentes suspeitaram de diversas caixas plásticas que o motorista trazia no banco traseiro, mas foi ao abrir o porta malas que as aves foram encontradas.

No momento do resgate, 55 desses papagaios foram encontrados amontoados em gaiolas plásticas pelo porta-malas, muitos cobertos por fezes e se debatendo, por conta do elevado nível de estresse. Outros seis filhotes, ainda sem penas, foram encontrados dispostos dentro de uma caixa de papelão, escondida debaixo de um dos bancos do veículo.

Questionado, o motorista do veículo declarou que havia saído de Montes Claros, em Minas Gerais, e que receberia mais de mil reais para transportar as aves até Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele não soube informar quem receberia os animais.

As aves foram encaminhadas para a autoridade ambiental para cuidados e posterior soltura. O condutor preencheu um termo de responsabilidade comprometendo-se a comparecer em juízo.

Conhecidas popularmente como Papagaio-verdadeiro, essas aves pertencem à espécie Amazona aestiva e são muito visadas por criminosos devido a sua capacidade de imitar a voz humana.