Jornalistas Narayanna Borges, Bárbara Coelho e Lívia Torres relatam terem sofrido assédio de um usuário no TwitterReprodução / Instagram

Publicado 20/10/2022 13:28 | Atualizado 20/10/2022 14:25

Rio - Mais duas jornalistas da TV Globo denunciaram na quarta-feira (19), através do Twitter, que também receberam fotos e vídeos de um homem se masturbando enquanto assiste a imagens delas. A repórter Lívia Torres e a apresentadora da GloboNews Narayanna Borges relataram os casos em uma publicação, feita horas antes, pela colega de emissora Bárbara Coelho, em que ela contou ter sofrido assédio do mesmo usuário anônimo Na postagem feita por Bárbara Coelho, relatando o caso, Livia Torres e Narayanna Borges prestaram solidariedade a colega e informaram que também são alvos do mesmo suspeito, que acumula perfis falsos no Twitter."Isso também tem acontecido comigo e com outras repórteres. É doentio e é crime um homem postar vídeos se masturbando enquanto trabalhamos. Não pode ficar impune", desabafou a repórter.Em seguida, a jornalista contou que já havia entrado em contato com o suporte da rede social, em agosto deste ano, para denunciar o crime e cobrar medidas contra o usuário. Segundo ela, na época, o Twitter apagou as mensagens do suspeito e suspendeu o perfil dele, porém, ele continuou cadastrando outras contas e enviando as mensagens com conteúdo pornográfico.