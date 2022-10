Bárbara Coelho no 'Encontro' - Reprodução da TV Globo

Bárbara Coelho no 'Encontro'Reprodução da TV Globo

Publicado 19/10/2022 12:47

Rio - A apresentadora Bárbara Coelho foi às redes sociais nesta quarta-feira relatar um caso de assédio sexual. Segundo a jornalista da Globo, um homem postou um vídeo se masturbando enquanto lhe assistia.

Um cara postou um vídeo na sua conta do Twitter se masturbando com um vídeo meu. Eu mandei mensagem pra ele dizendo que o processaria. Ele disse que mulheres são estupradas e nada é feito. Por que algo aconteceria com ele se masturbando em casa com um vídeo meu? — Bárbara Coelho (@barbaracoelho) October 19, 2022

"Um cara postou um vídeo na sua conta do Twitter se masturbando com um vídeo meu. Eu mandei mensagem pra ele dizendo que o processaria. Ele disse que mulheres são estupradas e nada é feito. Por que algo aconteceria com ele se masturbando em casa com um vídeo meu?", contou Bárbara em sua conta no Twitter.