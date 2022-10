Sidão foi eleito ironicamente como craque do jogo após falhar em derrota do Vasco - Reprodução

Publicado 19/10/2022 11:33

Rio - O goleiro Sidão, ex-Vasco, venceu o processo que movia contra a TV Globo por danos morais. A emissora terá que pagar R$ 30 mil ao jogador, que atualmente defende o Atlético Catarinense, por ter lhe entregue um prêmio de "Craque do Jogo" em 2019, após uma derrota do Cruzmaltino por 3 a 0 para o Santos, no Pacaembu, quando ele teve uma atuação desastrosa e falhou nos gols do adversário. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal "O Povo" e confirmada pelo O Dia.

Na época, a escolha do "Craque do Jogo" era feita exclusivamente por votação popular e os internautas elegeram Sidão de forma irônica. Mesma assim, a emissora realizou normalmente a entrega do troféu após a partida, proporcionando um momento constrangedor ao atleta.

Em sua decisão, o juiz Antonio Conehero Junior destacou que, diante da evidente ironia, a Globo poderia ter apenas mostrado o resultado da enquete, sem entregar o troféu a Sidão, evitando o constrangimento do jogador.

"Evidente que entregar o troféu ultrapassaria o limite da mais ácida crítica ao desempenho profissional do autor. Nada impedia a ré de anunciar o resultado da enquete com os torcedores. Estaria cumprindo seu dever de informar. Mas a ré foi além, e fez a entrega do troféu, incorrendo em evidente exercício abusivo de direito, sendo despropositado sustentar que o autor que estava trabalhando, e não se divertindo com amigos em partida de futebol deveria receber o fato com bom humor", diz o documento.

Inicialmente, Sidão pediu uma indenização no valor de R$ 1 milhão, mas o juiz fixou a multa por danos morais em R$ 30 mil, alegando que "não poderá ser fonte de enriquecimento injustificado da vítima (Sidão), nem haverá de ser inexpressivo, incapaz de atingir sua finalidade que é a de retribuir o mal causado."

Após a repercussão negativa do episódio, a Globo mudou as regras da premiação. Desde então, o voto da Internet passou a ser somado com os dos comentaristas presentes na transmissão, para então decidir o vencedor.