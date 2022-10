Zagallo é ídolo da Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 18/10/2022 22:16

Zagallo receberá uma homenagem especial no Museu Seleção Brasileira, que fica na sede da CBF. Nesta quinta-feira, às 11h, será inaugurada uma estátua de cera do Velho Lobo no local. O ex-jogador estará presente no museu.

Vale lembrar que Zagallo conquistou a Copa do Mundo duas vezes como jogador, foi o treinador do tricampeonato e era coordenador no tetra. Além disso, ele ainda comandou a Seleção no Mundial de 1974 (quarto colocado), de 1998 (vice-campeão) e foi coordenador na edição de 2006.

No total, o Velho Lobo disputou 36 jogos pelo Brasil: venceu 29, empatou quatro e perdeu três. Sua estreia aconteceu no dia 4 de maio de 1958, no Maracanã. Na ocasião, a Seleção venceu o Paraguai por 5 a 1, e ele marcou dois gols.

Já seu último jogo aconteceu no dia 7 de junho de 1964. Naquela oportunidade, o Brasil bateu Portugal por 4 a 1, coincidentemente também no Maracanã, mas em partida válida pela Taça das Nações - esta era uma competição promovida pela então CBD, que também reuniu a Inglaterra e a Argentina.