Fred, ídolo do Fluminense, se aposentou neste ano - Lenardo Brasil/FFC

Fred, ídolo do Fluminense, se aposentou neste anoLenardo Brasil/FFC

Publicado 18/10/2022 19:22

Rio - Ídolo do Fluminense, Fred não escondeu que torcerá para o Corinthians contra o Flamengo, na final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. Durante participação no programa "Tá Na Área", do SporTV, o ex-atacante se mostrou bem humorado ao comentar a expectativa para a decisão e não deixou a rivalidade de lado.

"Eu acho que vai ser um jogão. O Flamengo elevando o nível. O Corinthians muito bem organizado taticamente, um time que está marcando em cima, propondo jogo. Então, o Corinthians tem tudo para vir ao Maracanã e levar essa taça", afirmou Fred, aos risos.

No jogo de ida da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, Flamengo e Corinthians empataram em 0 a 0. Nesta quarta-feira, quem vencer leva para casa o troféu. Em caso de empate, a disputa será nos pênaltis.