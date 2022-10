Copa do Mundo no Catar será de 20 de novembro a 18 de dezembro - Fabrice Coffrini/AFP

Publicado 18/10/2022 18:00

O uso da tecnologia em grandes eventos se tornou uma tendência mundial e chegou à Copa do Mundo. Organizadora do evento, a Fifa confirmou uma novidade na edição do Catar: os ingressos para o público geral serão 100% digitais.

As entradas serão disponibilizadas em um aplicativo exclusivo aos torcedores, que será lançado pela entidade a partir do fim de outubro. Os ingressos serão carregados e ativados na entrada dos estádios.



Além do aplicativo, será necessário que todos os torcedores possuam o "Hayya Card Digital", documento de identificação solicitado pelo governo do Catar para a entrada no país e aos estádios, junto ao ingresso dos jogos.