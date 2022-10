Santos - Neymar Jr - 138 gols - Foto: Ivan Storti / Santos FC

Publicado 18/10/2022 16:17

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, revelou que o clube fez uma proposta para contratar Neymar no passado, quando o atacante ainda estava no Santos. De acordo com o mandatário dos Merengues, a oferta era de 45 milhões de euros. A declaração foi dada nesta terça-feira, durante o julgamento em que o jogador e o Barcelona são acusados de corrupção.

"Nós estávamos interessados, acho que há dez anos, foi assim que a direção esportiva do Real Madrid me disse, embora eu não tenha falado com ele sobre isso. Não sei qual era a cláusula, mas em 2011 a direção esportiva fez uma oferta ao Santos, acho que foram 45 milhões. É a única oferta que conheço nos arquivos do Real Madrid", disse Florentino.

Florentino também explicou por que a negociação não foi concretizada: o desejo de Neymar era jogar pelo Barça.



"Os jogadores vão para onde querem. Neymar, acho que ele queria ir para o Barcelona e é por isso que ele foi para o Barcelona", completou.

ENTENDA O CASO

A empresa DIS, que possuía 40% dos direitos econômicos do jogador, e o Ministério Público da Espanha acusaram Neymar e o Barcelona de "corrupção particular" na negociação do clube catalão com o Santos, em 2013. A denúncia é por mentir sobre o valor da transferência. Caso condenado, o atacante pode pegar dois anos de prisão.