Geisson Perea (E) - Reprodução / Internet

Geisson Perea (E)Reprodução / Internet

Publicado 18/10/2022 14:20

Rio - Uma cena grotesca chamou a atenção na partida entre Independiente Santa Fe e Jaguares de Córdoba em duelo válido pela Série A do Campeonato Colombiano. O zagueiro Geisson Perea, que defende o Santa Fe, exibiu seu pênis durante a aproximação do árbitro da partida. O momento foi registrado pelas câmeras que acompanhavam o jogo.

A sorte de Perea é que o juiz não percebeu o momento explícito, mesmo estando bem próximo dele. Além do cartão vermelho, o jogador poderia ter sido conduzido a uma delegacia por atentado ao pudor.

Dentro de campo, a equipe do jogador, o Independiente Santa Fe foi derrotado por 2 a 1. A partida era válida pela última rodada do Clausura, considerado o segundo turno do campeonato local.

Geisson Perea tem 31 anos e passou por várias equipes do futebol colombiano como La Equidad, Deportivo Pasto, Atlético Nacional e Once Caldas. Ele chegou ao Santa Fe nesta temporada, após uma experiência no futebol mexicano, quando defendeu o Pachuca.