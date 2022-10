Gabigol e Cássio na partida de ida da final da Copa do Brasil - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Gabigol e Cássio na partida de ida da final da Copa do BrasilFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/10/2022 13:01

Rio - Em duelo sem vantagens pelo empate sem gols da ida, o Corinthians visitará o Flamengo para decidir a final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. Para levantar o troféu, uma das equipes terá que vencer, ou, em caso de novo empate, o título será decidido nos pênaltis. Para o comentarista Mano, do Arena SBT, o Timão levará a melhor e, em caso de penalidade máxima, o destaque será de Cássio.

"E vou te falar, o Corintihans vai ganhar do Flamengo dentro do Maracanã. Se esse jogo for para os pênaltis, o Cássio se tornar novamente herói", disse, e projetou um problema para o Rubro-Negro na Libertadores diante do Athletico-PR em caso de derrota nesta quarta no torneio nacional.

"Se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil do Flamengo, vai começar o ‘Flapocalipse’. Quero ver na final da Libertadores, jogo único, com duas derrotas, para Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, e Corinthians, na Copa do Brasil, quero ver segurar esse rojão com o Felipão metendo uma retranca no jogo da Libertadores", pontuou.