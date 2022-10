Diogo Jota, do Liverpool, está fora da Copa do Mundo - OLI SCARFF / AFP

Publicado 18/10/2022 10:47

A seleção portuguesa ganhou mais um desfalque para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Trata-se do atacante Diogo Jota, do Liverpool. O jogador teve uma lesão muscular séria confirmada após a partida contra o Manchester City, no domingo (16), e não vai se recuperar antes da competição.

"Não são boas notícias. Sim, (Diogo Jota) não vai para Copa, pois tem uma lesão muscular grave. É o primeiro diagnóstico, que foi claro. São más notícias para ele, para nós, para Portugal, para todos", disse o técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, em coletiva nesta terça-feira (18).

O atacante do Liverpool é o segundo desfalque de Portugal para a Copa do Mundo. Além de Diogo Jota, o também atacante Pedro Neto, do Wolverhampton, da Inglaterra, também sofreu uma lesão séria no tornozelo e terá que passar por cirurgia.

Diogo Jota, de 25 anos, tem 29 convocações e 10 gols pela seleção portuguesa. O jogador fez parte de todo o ciclo para a Copa do Mundo de 2022. Portugal está no Grupo H com Coreia do Sul, Gana e Uruguai. A estreia dos portugueses será no dia 24 de novembro, às 13h, contra Gana.