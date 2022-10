Novorizontino goleou o Náutico pelo placar de 6 a 0 - Divulgação/Novorizontino

Publicado 17/10/2022 19:51

No último fim de semana, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão, o Novorizontino aplicou uma goleada histórica sobre o Náutico, pelo placar de 6 a 0, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o "Jorjão". O resultado foi o maior anotado nesta temporada nas duas primeiras divisões do futebol nacional.

O triunfo serviu também para interromper a sequência negativa de quatro jogos sem conquistar três pontos e ainda fez a equipe chegar aos 40 pontos, se aproximando do objetivo de permanecer na Série B. O presidente Genilson da Rocha avaliou como fundamental o resultado conquistado em casa.

"Vencer era fundamental, tanto para o Novorizontino, quanto para o Náutico. Soubemos aproveitar nossos momentos e fomos marcando os gols. Jogamos com muita intensidade, propondo o jogo, sempre em cima do adversário. Fomos merecedores da vitória e do placar."

O Náutico, por sua vez, amarga a lanterna da competição, com 30 pontos, e o rebaixamento podendo ser confirmado já na 36ª rodada, contra o Grêmio, no próximo domingo (23).