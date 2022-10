Jordan Ozuna está vivendo romance com Benzema - Reprodução / Instagram

Jordan Ozuna está vivendo romance com BenzemaReprodução / Instagram

Publicado 17/10/2022 17:22

Rio - Oficializado vencedor do prêmio Bola de Ouro, Karim Benzema, está vivendo uma grande momento. Porém, não é só profissionalmente que o francês tem o que comemorar, na vida pessoal ele também passa um momento especial, apesar de não compartilhar isso com o público.



Sempre muito discreto em relação a sua intimidade, o jogador está em um relacionamento "secreto" com a modelo Jordan Ozuna, após terminar o casamento com Chloé de Launay e o namoro com Cora Gauthier, ambas mães de seus filhos.

A deslumbrante modelo americana tem 32 anos e nasceu em 1º de janeiro de 1990, em Maryland. Desde muito jovem esteve ligada ao mundo da moda e passarelas, participando em vários eventos, embora tenha anteriormente trabalhado como garçonete na popular discoteca de Las Vegas, 'Light Night Club'.

Atualmente, ela é modelo de agências famosas como 'Tricia Brink Management', 'The Salt Agency', 'Caroline Gleason Management' e 'State Management'.

A fama, porém, se deu graças a um affair que teve com Justin Bieber. Após o fim do namoro com Selena Gomez, o cantor foi fotografado no colo da modelo em um centro de paraquedismo de Las Vegas. O grande problema é que, na época, ela ainda era casada.



Os rumores da relação com Benzema surgiram no início de julho. Tudo aconteceu quando o craque francês desfrutava de merecidas férias após a conquista da Champions League e foi flagrado por vários fotógrafos na companhia da americana, a bordo de um luxuoso iate.



Dias depois, Ozuna publicou algumas imagens com Benzema. Por meio do stories da plataforma, a modelo foi vista abraçando o jogador. Em outra imagem, ela mostrou uma conversa com o artilheiro do Real Madrid através de uma videochamada do FaceTime