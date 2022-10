Robinson de Castro é o presidente do Ceará - Divulgação/Ceará

Publicado 17/10/2022 16:52

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, criticou as invasões no gramado do Castelão na derrota do Vozão para o Cuiabá, pelo placar de 1 a 0, no último domingo (16). Em pronunciamento, o mandatário do clube nordestino revelou ameaças sofridas em meio à crise do clube.

"O protesto sempre é legítimo, mas com limites, quando passa para violência tem que ser coibido e punido para que essas pessoas não possam estar convivendo com quem está indo pelo espetáculo e pelo lazer. A gente lamenta muito e fica muito triste com isso. Estou decepcionado e quero me solidarizar com todos que sofreram de alguma forma. Isso envergonha muito quem acompanha o espetáculo e quem faz o Ceará", disse.

Ocupando a 16ª colocação, com 34 pontos, o Vozão está afundado na crise e briga contra o rebaixamento. Robinson de Castro aproveitou o momento para lamentar as ameaças e reafirmar sua confiança na virada de chave da equipe.

"Compreendo a crítica e o momento que ela é manifestada, mas estamos fazendo nosso melhor e buscando resolver a situação de todas as formas. Tenho coragem para enfrentar o momento, é muita pressão, muitas ameaças, mas sabemos que temos que resolver a situação."

"Temos seis jogos pela frente e vamos seguir trabalhando, mantendo o equilíbrio, as coisas em ordem, dando tranquilidade para os atletas, cumprindo os compromissos."

O Ceará agora se prepara visando o confronto direto do próximo domingo (23), com o Atlético-GO, às 18h, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão tem 30 pontos e está na 18ª colocação na tabela do Brasileirão.