Rodrygo comemora gol marcado na vitória do Real Madrid sobre o BarcelonaFOTO: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 17/10/2022 15:41 | Atualizado 17/10/2022 15:43

O atacante Rodrygo zoou o rapper Drake após a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona por 3 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol. Isso porque o cantor fez uma aposta de 833.333,85 dólares canadenses (mais de R$ 3,2 milhões na cotação atual) nas vitórias do Arsenal e do Barcelona, nos seus respectivos jogos.

O time inglês até venceu o Leeds United por 1 a 0, no fim de semana. Entretanto, como o Barça foi derrotado no "El Clásico", Drake perdeu a aposta. Assim, nas redes sociais, Rodrygo postou uma foto com a legenda "God's Plan" - Plano de Deus, em português, que também é o nome de uma famosa música do rapper.

Vale lembrar que Drake foi homenageado pelo Barcelona na partida contra o Real Madrid. No lugar do símbolo da empresa sueca "Spotify", patrocinadora master do clube catalão, estava o logotipo da "OVO Sound", que é a gravadora do músico.

A homenagem aconteceu porque ele foi o primeiro artista a atingir a marca de 50 bilhões de reproduções no Spotify, que é um serviço de streaming de música, podcast e vídeos.