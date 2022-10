LaLiga, que organiza o Campeonato Espanhol, terá reunião com os clubes - Divulgação

Publicado 17/10/2022 13:16

O Campeonato Espanhol pode ser paralisado. Clubes das primeira e segunda divisões se reunirão no Conselho de Esportes para debater sobre suas insatisfações com a nova Lei do Esporte, segundo o jornal ‘El Mundo’. Se não forem ouvidos, eles ameaçam parar a competição como forma de protesto.

Na reunião, que acontece nesta segunda-feira (17), representantes do Real Madrid e do Barcelona não estarão presentes. Clubes como Atlético de Madrid, Sevilla, Betis, Villarreal, Levante, Real Sociedad, Cádiz, Getafe, Tenerife, Alavés, Eibar, Las Palmas, Lugo e Huesca acreditam que suas opiniões não são levadas em consideração, e que o único presidente que realmente tem poder é Florentino Pérez, da equipe merengue.



Os clubes do Campeonato Espanhol se posicionam sobre os direitos de televisão, a divisão do poder e a Superliga, liderada justamente por Florentino Pérez. Eles prezam pela proteção do futebol do país.



Os presidentes dos clubes irão se reunir com Javier Tebas, presidente da LaLiga, no Conselho do Esporte. As equipes querem enviar a mensagem de que é o futebol espanhol em geral contra a nova Lei do Esporte.