Rio - Após o choro e a preocupação, o atacante Richarlison, de 25 anos, recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira. Ele realizou um exame que diagnosticou uma lesão muscular leve na panturrilha esquerda. De acordo com informações do portal "UOL", a previsão é que o jogador volte a atuar em duas semanas.

Logo após o duelo contra o Everton pelo Campeonato Inglês, Richarlison se mostrou preocupo que a lesão o fizesse ficar fora da Copa do Mundo, que irá começar em pouco mais de um mês no Catar.

"É difícil falar. Você está próximo de uma realização, de um sonho. Eu já sofri uma lesão dessa, parecida, mas espero que possa curar o mais rápido possível. Da última vez, eu fiquei mais ou menos dois meses, lá no Everton. Eu sei que é difícil falar neste momento, mas vamos ver, vou recuperar aí. Segunda-feira tenho exame para fazer, mas até para andar dói. Tá na minha cabeça tudo positivo para que possa estar no Qatar. Está tudo tão perto, falta mais ou menos um mês, a gente vem nos preparando, vem tratando todo dia para que possa não acontecer nada grave", afirmou em entrevista à ESPN depois do jogo.

Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira, o técnico do Tottenham, Antonio Conte, já havia dito que o brasileiro não havia se lesionado de forma grave. "Eu posso confirmar isso: o jogador absolutamente não tem risco de não jogar a Copa do Mundo. A lesão não é tão grave. Estou feliz por ele", disse o treinador.

Richarlison vem sendo titular da seleção brasileira com Tite. Nos últimos dois amistosos, o atacante balançou as redes em três oportunidades, duas contra Gana e uma contra a Tunísia. Na atual temporada, ele entrou em campo em 13 jogos, fez dois gols e deu duas assistências.