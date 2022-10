Mbappé - AFP

Publicado 17/10/2022 09:00 | Atualizado 17/10/2022 09:49

Rio - Presenta na vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha neste domingo, Kylian Mbappé se posicionou pela primeira vez sobre os rumores de que havia pedido para deixar o clube francês. O atacante negou que esteja irritado e que tenha o interesse de trocar a equipe de Paris por outra.

''Se estou bravo com o PSG? Não. Nunca pedi para deixar o PSG em janeiro. Isso é completamente falso", afirmou o atacante, de 23 anos, que deu uma assistência para o gol de Neymar que valeu os três pontos para o clube francês.

Kylian Mbappé renovou no começo da temporada o seu contrato com o PSG até 2025. Apesar dos rumores de insatisfação, o atacante vive um grande momento com a camisa do clube francês. Ele entrou em campo em 14 jogos, fez 12 gols e deu duas assistências.