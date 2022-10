Messi citou Brasil entre os favoritos ao título da Copa do Mundo - AFP

Publicado 17/10/2022 11:11 | Atualizado 17/10/2022 11:39

A Copa do Mundo se aproxima e a expectativa para ver os principais craques do futebol mundial disputando o título mais importante do esporte aumenta a cada dia. Pela primeira vez na história, a competição será realizado em meio a temporada europeia. Desta forma, os jogadores tem sido cautelosos para evitar lesões que coloquem em risco a participação no torneio.

Em entrevista à DirecTV, da Argentina, Lionel Messi revelou temer uma lesão na véspera da Copa do Mundo. A cada dia que passa, o tempo de recuperação para uma possível lesão fica cada vez mais curto e, com isso, o risco de ficar de fora da competição aumenta. O craque argentino revelou preocupação com a situação dos companheiros Di Maria e Dybala.

"As lesões são uma preocupação. Esta é uma Copa do Mundo diferente, disputada em uma época do ano diferente. Com o que aconteceu com Dybala e Di Maria, você se preocupa e fica com mais medo quando vê esse tipo de coisa. Espero que eles se recuperem a tempo. Eles têm tempo suficiente para chegar ao torneio em boa forma", disse Messi.

Desde a chegada do técnico Lionel Scaloni, a Argentina mudou da água pro vinho e chega com moral para a Copa do Mundo no Catar. Apesar dos 35 jogos de invencibilidade, Messi não vê a Albiceleste entre os favoritos ao título. Para o craque do Paris Saint-Germain, Brasil e França são os principais candidatos, enquanto outras três seleções europeias correm por fora.

"Há grandes times como Brasil, Alemanha, França, Inglaterra e Espanha. Tenho certeza que estou esquecendo alguns. Escolhendo um ou dois, hoje acho que Brasil e França são os dois grandes candidatos a esta Copa do Mundo", apontou Messi.

Após dois jogos sendo poupado por lesão, Messi voltou a campo na vitória sobre o Olympique de Marselha por 1 a 0, no domingo (16), pelo Campeonato Francês. O PSG é o líder da competição com 29 pontos e volta a campo na próxima sexta-feira (21), às 16h, contra o Ajaccio, fora de casa.