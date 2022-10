Arena Jeunesse, palco do Rio Freestyle Motocross - Divulgação

Arena Jeunesse, palco do Rio Freestyle MotocrossDivulgação

Publicado 17/10/2022 13:50

Rio - A Cidade Maravilhosa será palco no dia 22 de outubro, na Arena Jeunesse, do Rio Freestyle Motocross. O evento internacional tem tudo para marcar a história do FMX nacional e dos esportes radicais do país. A competição é um grande show de saltos e manobras com os melhores pilotos do Brasil e convidados do exterior.



Entre os pilotos já estão confirmados estão o brasileiro Fred Kyrillos, um dos principais nomes da atualidade do FMX do país, e os japoneses Taka Higashino, com três medalhas de ouro no X-Games, uma de prata e uma de bronze, e Genki Watanabe, com três pratas na mesma competição.



Em uma estrutura indoor, com capacidade para receber mais de dez mil pessoas, em arquibancadas e camarotes, o público poderá acompanhar as disputas das apresentações de manobras em rampas de lançamento e recepção de última geração. Juízes profissionais homologados vão definir o vencedor da competição.



O evento terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV e também pelo YouTube e Facebook. "Estamos muito animados com a realização de mais um evento internacional. Depois do sucesso das duas últimas superfinais do Arena Cross, em São Paulo, agora é a vez do Rio de Janeiro, cartão-postal de belas praias e belezas naturais, sediar um grande evento do freestyle motocross. Nossa equipe está pronta para esse novo desafio que, com certeza, será um sucesso", ressalta Carlinhos Romagnolli, organizador do Rio Freestyle Motocross.



Há 35 anos dedicados aos eventos de esportes a motor, a Romagnolli Eventos trabalha com muito empenho, profissionalismo e amor, para escrever sua história com a velocidade e adrenalina. A empresa ganhou por três vezes o título de melhor organizador do mundo, prêmio recebido pela organização do MXGP Brasil, etapa do campeonato mundial de motocross no país. É também vencedora de quatro prêmios Guidão de Ouro, da revista Dirt Action, que elegeu o Arena Cross como o melhor evento off-road do Brasil.



Ingressos disponíveis



Para assistir de perto ao Rio Freestyle Motocross na Arena Jeunesse, basta adquirir os ingressos pelo site www.ticket360.com.br, a partir do dia 9 de setembro. São duas opções de arquibancadas: Nível 3, que custa R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia-entrada; Nível 1, por R$ 80 a inteira e R$ 40 meia. O valor do camarote é R$ 120 por pessoa.



O Rio Freestyle Motocross 2022 tem patrocínio da Monster Energy e Ipiranga. O apoio é da revista Pró Moto, revista Dirt Action e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). A realização é da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).