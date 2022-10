Benzema recebeu a Bola de Ouro do ídolo francês e ex-técnico do Real Madrid, Zidane - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 17/10/2022 17:01 | Atualizado 17/10/2022 17:10

Principal nome do Real Madrid, Karim Benzema recebeu o prêmio Bola de Ouro, entregue pela revista 'France Football' ao melhor jogador na temporada 2021/22. Em cerimônia nesta segunda-feira (17) no Théâtre du Châtelet, em Paris, o atacante francês superou Sadio Mané (2º), ex-Liverpool e agora no Bayern de Munique, e Kevin de Bruyne (3º), do Manchester City.

Uma surpresa foi Mbappé em 6º lugar, fora do Top-5, que ainda teve Robert Lewandowski (4º), ex-Bayern e atualmente no Barcelona, e o egípcio Salah (5º), do Liverpool.



Vini Jr. em oitavo

Companheiro de Real Madrid e que fez grande dupla com Benzema, Vini Jr. ficou em oitavo lugar na votação, à frente do croata Modric (9º) e do norueguês Haaland (10º), e atrás do belga Courtuois (7º) no top 10. Fabinho, do Liverpool, foi o 14º mais votado e Casemiro o 17º.



O atacante ex-Flamengo foi o 10º brasileiro a figurar entre os 10 melhores do Bola de Ouro. O último compatriota foi Alisson, em 2019 (em 2020 não houve a premiação por causa da Covid-19). Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká já ganharam o prêmio. Além deles, Roberto Carlos, Neymar, Robinho e Adriano foram os outros.



Craques fora da disputa

Pela primeira vez desde 2005, o prêmio Bola de Ouro não teve Lionel Messi na disputa. Além do craque argentino, Neymar também não figurou entre os 30 melhores jogadores, enquanto Cristiano Ronaldo ficou apenas no 20º lugar.



Melhor jogadora



A espanhola Alexia Putellas recebeu o prêmio pelo segundo ano seguido. A jogadora do Barcelona superou a companheira Bonmati, além de Sam Kerr (Chelsea), Beth Mead (Arsenal), Oberdorf (Wolfsburg).



Troféu Kopa



O melhor jogador sub-21 da temporada 2021/22 foi o espanhol Gavi, do Barcelona.



Prêmio Sócrates



O senegalês Sadio Mané, ex-Liverpool e atualmente no Bayer de Munique, foi o escolhido para a premiação dada por reconhecimento a atletas envolvidos em causas sociais. Recentemente, ele construiu uma escola e um hospital em Senegal.



Troféu Gerd Müller



O polonês Robert Lewandowski, com 57 gols, recebeu o prêmio de maior goleador da última temporada.

Troféu Yashin

Courtois superou os brasileiros Alisson (2º) e Ederson (3º), e conquistou o prêmio de melhor goleiro da temporada.

Clube do ano

Com cinco jogadores e uma jogadora indicados para o Bola de Ouro, o Manchester City ganhou o prêmio, deixando Liverpool em 2º e Real Madrid, em 3º.