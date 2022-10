Richarlison sentiu lesão na panturrilha esquerda em jogo do Tottenham contra o Everton - AFP

Publicado 17/10/2022 18:20

Do medo ao alívio, Richarlison avisou que voltará em duas semanas aos gramados após sofrer uma lesão muscular leve na panturrilha esquerda. O atacante de 25 anos chegou a chorar com medo de perder a Copa do Mundo, mas um exame nesta segunda-feira o tranquilizou.

"Pessoal, graças a Deus foi só um grande susto! Duas semanas e estarei de volta! Obrigado pelas mensagens e pelo carinho", escreveu nas redes sociais.



Pessoal, graças a Deus foi só um grande susto!! Duas semanas e estarei de volta! Obg pelas mensagens e pelo carinho — Richarlison Andrade (@richarlison97) October 17, 2022

Richarlison se machucou no sábado, na vitória do Tottenham por 2 a 0 sobre o Everton, pelo Campeonato Inglês. Ele chegou a declarar em entrevista que havia o risco de não se recuperar a tempo da Copa do Mundo, que começa em 20 de novembro.



O atacante é figurinha certa na lista de convocados da Seleção e nas suas últimas apresentações se garantiu entre os titulares de Tite.