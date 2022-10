Iran Ferreira, o "Luva de Pedreiro" é um dos maiores influenciadores do Brasil - Franck Fife/AFP

Publicado 17/10/2022 20:52 | Atualizado 17/10/2022 20:53

Fenômeno nas redes sociais, o influenciador Iran Ferreira, o "Luva de Pedreiro", foi o primeiro influenciador brasileiro a marcar presença no prêmio Bola de Ouro, que elege o melhor jogador do mundo na última temporada do futebol. Na festa, o jovem conheceu diversos craques, como Sadio Mané, De Bruyne e Ansu Fati.

O autor do bordão "Receba" chegou ao evento vestindo um terno verde, fazendo referência ao povo brasileiro que, como diz em seus vídeos, é o "melhor do mundo". Após o a cerimônia, o influenciador publicou o encontro com atletas do Brasil e do mundo nas redes sociais. O jovem aproveitou para "tietar" o senegalês Sadio Mané, eleito o segundo melhor jogador na Bola de Ouro na última temporada.

Além do craque do Bayern de Munique, Iran Ferreira aparece na gravação com os brasileiros Vini Jr, eleito o melhor colocado, o goleiro Ederson e o ex-jogador Ronaldo Fenômeno. Do futebol europeu, o influenciador conversou com Ansu Fati, jovem astro do Barcelona, e De Bruyne, craque do Manchester City e da Seleção Belga.



A Bola de Ouro premiou Benzema, do Real Madrid, o melhor jogador do mundo. O centroavante francês recebeu o prêmio pela primeira vez em sua carreira.