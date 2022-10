Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez esteve presente na cerimônia da Bola de Ouro de 2022 - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 18/10/2022 11:11

O Real Madrid foi um dos destaques da cerimônia da Bola de Ouro de 2022, nesta última segunda-feira (17). Campeão do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões em 2021/22, o clube da capital espanhola foi eleito o terceiro melhor clube da temporada e ainda viu o atacante Karim Benzema levar o prêmio principal para casa.

Apesar das conquistas na temporada 2021/22, o Real Madrid não ficou satisfeito e tentou reforçar o time com o atacante Kylian Mbappé, do PSG. Entretanto, o sonho do presidente Florentino Pérez não foi realizado. Em entrevista à rádio espanhola Cadena SER, o mandatário merengue descartou uma nova investida.

"Nem leio (as notícias). Já tivemos um bom verão (na última janela), então isso nem tem mais importância", afirmou Florentino Pérez após ser questionado sobre os rumores de uma possível saída de Mbappé do PSG.

Embora não tenha contratado Mbappé, o Real Madrid se reforçou bem com as chegadas do zagueiro Antônio Rüdiger, ex-Chelsea, e do volante Aurélien Tchouaméni, ex-Monaco. Florentino Pérez garantiu estar satisfeito com o elenco atual e exaltou os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo.

"O Real Madrid só foca nos jogadores que tem e estamos encantados com eles. Temos um futuro muito promissor. Não se pode saber nada do futuro, mas os jogadores evoluem de uma maneira espetacular. Rodrygo e Vinicius são dois craques que têm, ainda, toda a vida para prosperar. Vejo os dois como Bola de Ouro", disse.

A vitória de Karim Benzema não foi o único feito do Real Madrid. O clube teve outros três jogadores entre os 10 melhores do mundo. Além de Benzema, que faturou a Bola de Ouro, o goleiro Thibaut Courtois, que foi eleito o melhor goleiro do mundo, ficou em sétimo, seguido de Vini Jr. em oitavo e Luka Modric em nono lugar.