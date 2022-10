Tite comanda a Seleção na Copa do Mundo e depois se despedirá - Lucas Figueiredo/CBF

Depois de criar polêmica ao colocar Pelé em quarto lugar entre os maiores jogadores de todos os tempos, a revista inglesa 'Four Four Two' divulgou nova lista, desta vez dos 50 melhores técnicos do ano no mundo. Abel Ferreira, do Palmeiras, em 26º lugar, e Tite, da Seleção, em 32º, são os representantes do futebol brasileiro.

Pela terceira vez seguida, Pep Guardiola, do Manchester City ficou no topo. Em seguida estão Carlo Ancelotti, do Real Madrid e Jurgen Klopp, do Liverpool.



A revista inglesa chega a comparar Abel Ferreira com outro técnico português, José Mourinho. "Transformou a mentalidade do Palmeiras para vencedor em série - por isso as comparações com Mourinho são adequadas, para dizer o mínimo... só que ele está enraizado na empatia e no futebol da academia", diz parte da análise.



Já Tite voltou a figurar na lista dos 50 melhores técnicos e melhorou três posições em relação a 2021, quando foi o 35º. O comandante da Seleção foi o único brasileiro citado. "Seu time está entre os favoritos para a Copa do Mundo e ele ainda é um técnico internacional astuto, capaz de encontrar harmonia nas estrelas do samba brasileiro".