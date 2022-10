Neymar agrediu torcedor do Rennes em 2019 na final da Copa da França - Jack Guez/AFP

Publicado 18/10/2022 13:47 | Atualizado 18/10/2022 13:49

Nelson Douard, torcedor do Rennes agredido por Neymar após a final da Copa da França, em 2019, comentou sobre o drama vivido após o episódio. Em entrevista ao jornal "L'Equipe", o fã revelou que teve sua vida pessoal prejudicada e profissional arruinada.

"Não consigo esquecer essas coisas. No momento da partida, eu estava trabalhando no meu futuro estabelecimento. As pessoas passavam e riam de mim, pois o nome do meu restaurante estava nas redes sociais. Alguns buzinavam, outros gritavam "Neymar". Foi humilhante. Quando meu nome, sobrenome e endereço saíram (para o público), entrei em pânico. Em diversas noites, carros passavam pela minha casa e me insultavam", disse.

Após o caso, Nelson Douard chegou a processar o Paris Saint-Germain quando tomou conhecimento sobre uma espécie de "exército digital" criado pelo clube para limpar a imagem de grandes astros. O torcedor do Rennes foi alvo de um desses ataques na internet, feitos por contas falsas.

"Quando vejo o escudo do PSG ou o Neymar... Me faz pensar por duas ou três horas. Posso não dormir depois de vê-lo na TV ou no Facebook. Isso me traz lembranças. Depois dessa história, vendi meu estabelecimento, pois não aguentava mais. Era um absurdo. Eu também me mudei. E ainda tenho pesadelos com isso. Eu me perguntava o que mudaria se eu fizesse uma reclamação. Disseram-me que permitia passar do lado das vítimas, mas estou nele há mais de três anos", destacou Nelson Douard.